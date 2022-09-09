* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 15:08 — REGNUM В афганской провинции Каписа совершён ракетный обстрел лагеря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ракетный удар Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным источников, это атака была совершена сегодня ночью на базу бригады «Шахин» в уезде Сайад.

Местные источники ничего не сообщают о лицах, совершивших это нападение, но ответственность за это нападение уже взял на себя Фронт свободы.

Фронт свободы в своём информационном бюллетене указал, что в результате ракетного обстрела бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Шахин» один боевик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб и двое получили ранения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Следует отметить, что в последние несколько месяцев участились атаки сил оппозиции в различных частях провинций Каписа, Парван и Панджшер. Последние потери талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — четверо убитых 8 сентября в засаде сил Фронта национального сопротивления в провинции Панджшер.