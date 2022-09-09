Москва, 9 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Рост туризма в страны СНГ в 2022 году был вызван в первую очередь теми ограничениями, которые возникли в результате санкций, поэтому трудно ожидать такого же прироста в 2023 году, поскольку возможности туризма напрямую зависят от уровня доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Қайырқан Әсем Озеро Иссык-Куль в Киргизии

«2023 год в лучшем случае позволит начать постепенное восстановление реальных доходов населения, которые упали в 2022 году», — сказал Сафонов.

В свою очередь, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская предположила, что туристический поток в страны СНГ будет расти от 30% до 50% по сравнению с показателями 2021 года.

«Высокий спрос и в дальнейшем сохранится в следующих направлениях: Армения, Узбекистан и Казахстан, Киргизия, Белоруссия. Ожидается увеличение количества туристов на горнолыжные курорты до 30% в странах СНГ», — сказала Никольская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Цыганов заявил, что в ближайшей перспективе можно ожидать стабилизации и, возможно, роста российского турпотока в страны СНГ.