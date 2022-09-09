Москва, , 15:49 — REGNUM Антироссийский курс прибалтийских стран и изменения военно-политической ситуации из-за заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО обсудил заместитель главы МИД России Владимир Титов на встрече с послами в странах Северной Европы и Прибалтики. Об этом сообщили 9 сентября в МИД.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что Титов и послы обстоятельно обсудили отношения России с Прибалтикой. Они констатировали, что конфронтационный антироссийский курс препятствует поддержанию политического диалога. Из-за секторальных и персональных санкций полностью обрушены двусторонние отношения.

«Заблокированы торгово-экономические и инвестиционные связи, спровоцирован массовый уход компаний с российского рынка, приостановлено взаимодействие в отраслевой, научно- образовательной, культурной и спортивной сферах, развитие приграничного сотрудничества», — говорится в комментарии МИД.

На совещании также рассматривалась военно-политическая ситуация в регионе, которая радикально изменилась после подачи Финляндией и Швецией заявок на вступление в НАТО. Россия будет принимать конкретные меры реагирования в зависимости от условий интеграции этих государств в альянс.

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