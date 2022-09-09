Уфа, , 15:14 — REGNUM 40 тысяч новых рабочих мест намерены создать до 2030 года на территории Зауралья в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики региона Айрат Фахретдинов на передаче «Интервью» телеканала БСТ.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно стратегии социально-экономического развития Зауралья Башкирии, на этой территории в сфере промышленности намерены создать базу для 11 тысяч рабочих мест, в сельском хозяйстве — для 20 тысяч рабочих мест, в сфере туризма — для девяти тысяч рабочих мест.

«Если рассматривать промышленность, то мы рассчитываем, что эти рабочие места появятся благодаря развитию горнодобывающей отрасли. С точки зрения сельского хозяйства в Зауралье около 30 тысяч га неиспользуемых земель сельхозназначения, в том числе паевые земли в ЛПХ. Это мощный ресурс для новых проектов. С появлением новых рабочих мест вырастет и средняя заработная плата. Ее уровень должен достигнуть 70,5 тысяч рублей», — сообщил Фахретдинова.

Напомним, что в башкирском Зауралье проживают и работают свыше 310 тысяч граждан.