Москва, 9 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. Раненую на севере Красноярского края самке белого медведя дали имя Диксон. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Фото: Д. Банин Белый медведь

«Спасённый мишка чувствует себя лучше, у него отличный аппетит, ночь провёл спокойно. В зоопарке ему уже дали имя — Диксон. Сотрудники создают мишке комфортные условия: помыли клетку, а когда наполняли поилку водой, медведь решил окунуться в неё мордой», — написала Радионова.

Она также отметила, что динамика по здоровью у медведя положительная, несмотря на то, что задние лапы обездвижены. Ветеринары предпринимают все усилия для выздоровления хищника. Следующий этап — компьютерная томография с контрастом.

Ранее раненую на севере Красноярского края самку белого медведя доставили в Москву на лечение.

Читайте также: Раненую медведицу из Диксона отправят на лечение в Москву

Как сообщало ИА REGNUM, на острове Врангеля дан старт первому масштабному проекту «Беломедвежья перепись», целью которого является мониторинг, уточнение численности, обновление сведений о половозрастной структуре подвида, оценка состояния группировки и местообитания самого крупного наземного хищника. Первый этап экспедиции продлится около месяца.

Читайте также: Раненую медведицу из Диксона отправят на лечение в Москву