Москва, 9 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Расследование по 80 уголовным делам о военных преступлениях на территории Донбасса закончили российские следователи. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба СК России по итогам совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Новой Каховке.

Эмблема СК РФ

«В настоящее время завершено расследование 80 уголовных дел, материалы которых переданы в компетентные органы Донбасса (10 — ЛНР, 70 — ДНР)… К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих… [вооружённых киевксих формирований], из которых 21 представитель офицерского, 10 сержантского и 72 рядового составов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 66 уголовных дел из этого числа — по фактам убийств не менее 167 мирных жителей и причинения ранений ещё 22 лицам, и ещё 14 — по фактам разрушения гражданской инфраструктуры при обстрелах.

Помимо того, уточняется, что СК России подготовил к передаче в прокуратуры ДНР и ЛНР еще пять дел против пяти командиров киевских боевиков, которые обвиняются в жестоком обращении с мирными жителями Донбасса.

«Расследование еще более полутора тысяч уголовных дел продолжается», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что киевские боевики должны снять в регионе картинку для западных СМИ.