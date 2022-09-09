Воронеж, 9 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Сев озимых культур начали хозяйства Воронежской области, сообщили 9 сентября в пресс-службе департамента аграрной политики региона.

Wikipedia.org Озимые культуры

К севу приступили практически все районы региона. Уже засеяно 97,1 тыс. га, что составляет 12,2% от плана. В том числе под озимую пшеницу отдано 89 тыс. га, озимую рожь — 4,7 тыс. га.

В общей сложности под озимые зерновые в Воронежской области планируется отдать 790,4 тыс. га пашни. Хозяйствами заготовлено 170,2 тысячи тонн семян озимых культур, все проверенные семена соответствуют требованиям ГОСТа. Накоплено 129,3 тыс. тонн минеральных удобрений, или 64% от необходимого объёма.