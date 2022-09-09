Белград, , 15:48 — REGNUM Сербия не будет вводить санкции против России. Об этом заявил министр по инновационному развитию Сербии Ненад Попович 9 сентября в Белграде во время встречи министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Ненад Попович Medija centar Beograd

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Попович также поблагодарил Россию за поддержку в вопросе Косово и Метохии, говорится в сообщении кабинета сербского министра.

Во время встречи обсуждались вопросы развития экономических отношений между Сербией и Россией. По словам Поповича, это сотрудничество постоянно укрепляется. Так, российско-сербский товарооборот вырос с января по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,94%, отметил он.

Комментируя нежелание Сербии присоединяться к антироссийским санкциям, Максим Решетников заявил, что «ценит позицию сербских партнеров, которые сохраняют самостоятельную позицию в тяжелой актуальной ситуации».

Напомним, что Ненад Попович и Максим Решетников являются сопредседателями Российско-сербской межправительственной комиссии.