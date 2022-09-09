Пекин, 9 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с канадским нападающим Девином Броссо. Об этом 9 сентября сообщает пресс‑служба команды.

Дарья Драй ИА REGNUM «Куньлунь Ред Стар»

Отмечается, что соглашение с 27‑летним игроком рассчитано до конца сезона 2022/23. Он будет выступать под 14‑м номером.

Отмечается, что 9 сентября Броссо примет участие в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сибири».

В прошлом сезоне Броссо выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Бэйкерсфилд Кондорс», который является фарм‑клубом «Эдмонтона». В 54 матчах он набрал забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач.