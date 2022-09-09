Москва, 9 сентября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Покупка дровяных печей из Турции или на каком другом рынке — это попытка простых граждан снизить риски, связанные с энергетическим кризисом и возможным дефицитом природного газа в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Сванская печка

«И если Франция, где атомная энергетика составляет порядка 50% всех электростанций в стране, и может пережить предстоящую зиму в достаточном комфорте, то жители маленьких стран типа Болгарии, Албании или Молдавии, скорее всего, ощутят на себе дефицит природного газа.

В такой ситуации логично перейти к традиционным способом обогрева при помощи дровяных и угольных печей, в соответствии с вековыми традициями предков.

Однако полностью это проблему не решит, так как отопление современных домов довольно сложно переделать под эффективный обогрев дровами.

Но, тем не менее, при отсутствие альтернатив, возможно, станет единственным способом не замёрзнуть этой зимой», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция столкнулась с ажиотажным спросом на печи из стран Европы, сообщает турецкая газета Yeni Safak.

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