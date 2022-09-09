Великий Новгород, , 15:11 — REGNUM Жители Новгородской области 9–11 сентября выбирают нового губернатора региона, в первый день голосования часть граждан уже сделала свой выбор. Об этом сообщают органы власти Новгородской области.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили в избирательной комиссии региона, помимо губернатора Новгородской области граждане также голосуют на дополнительных выборах депутата Новгородской областной Думы и выборах глав и депутатов органов местного самоуправления.

С самого утра 532 избирательных участка открыли свои двери для избирателей. В избиркоме региона напомнили, что в Новгородской области действуют антиковидные меры. Каждый избиратель получит индивидуальную ручку, предложат и средства индивидуальной защиты.

Отметим, что по данным портала дистанционного электронного голосования, на 14:57 мск на выборах губернатора региона выдано 3845 бюллетеней (41,3% от общего числа).

Свой выбор сделал и действующий губернатор региона Андрей Никитин. Утром он посетил участок в Боровичах, где заодно проверил и степень его готовности и соответствия требованиям.

«На участке в Боровичах всё организовано в строгом соответствии с избирательным законодательством. Представлены наблюдатели от всех партий, всё спокойно, комиссия ведет свою работу», — отметил Никитин, поблагодарив граждан за активную гражданскую позицию.

В Новгородской области также запустили «горячую линию» по вопросам избирательных кампаний. Любой желающий сможет обратиться туда с 9 по 11 сентября с 8:00 до 20:00.

Голосование продлится три дня и завершится 11 сентября. Пункты для голосования будут работать с 8:00 до 20:00.

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