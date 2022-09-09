Москва, 9 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Российские предприниматели часто жалуются на электронные системы предоставления государственных услуг. Об этом ИА REGNUM 9 сентября заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Kremlin.ru Борис Титов

«Выдачу лицензий и прочих разрешений массово переводят на портал Госуслуг. Дело для бизнеса, безусловно, хорошее, но всех проблем не решает, — сказал он. — Предприниматели нередко жалуются, что электронные системы работают со сбоями. Особенно много жалоб на электронные услуги Росаккредитации. В работе системы ФГИС 2.0 постоянно происходят технические сбои (пропадают внесенные данные о таможенных декларациях на образцы, ввезенные для целей декларирования, исчезают письма от лабораторий). Регистрация проходит некорректно, реестр работает медленно».

По его словам, технические работы проводятся без уведомлений, продолжаются неопределенный срок.

«Для бизнеса это оборачивается прямыми издержками, например из-за простоя грузов на таможне, — посетовал Титов. — Кроме того, предприниматели сообщают о том, что контролирующие органы нередко требуют документы с подписью и печатью (не принимаются документы с электронной подписью или сведения из реестров). Посмотрим, изменится ли ситуация после перевода на Госуслуги. Если уж с базами ведомств разобраться могут только они, то с регламентом предоставления документов порядка точно должно стать больше».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие неожиданные формы принимает порой востребованность портала Госуслуг.