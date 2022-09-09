Герат, Афганистан, 9 сентября 2022, 15:02 — REGNUM Пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат подтвердил, что во многих районах провинции по распоряжению министерства внутренних дел были проведены поквартирные проверки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Хотя он сказал, что целью этой проверки является сбор оружия и обеспечение безопасности, источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивают своих противников, особенно членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ряд жителей провинции сообщили Afghanistan International, что во время досмотра жители были напуганы и были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) семь дней обыскивали дома жителей Мазари-Шарифа. В первые дни проверки в этом городе проводились без участия женщин-полицейских. В Герате также проверки проводились без женщин-полицейских.
Источник сообщил телеканалу, что в Герате уже некоторое время действует группа под названием «Анонимные моджахеды», что вызывает беспокойство у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорят, что «Анонимные моджахеды» занимаются вербовкой новых членов и оснащена передовым оружием, таким как M16, M4 и приборами ночного видения.
По имеющимся данным, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате полностью осмотрели дома районов «Тонке-Марказ», « Шалбафан», «Улица ювелиров» и «Шелковый путь». Согласно сообщениям, проверки могут продолжиться.
Местные источники также сообщают о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заходят в дома в грязной обуви, ломают предметы обихода и уничтожают припасы.