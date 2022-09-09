* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 9 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат подтвердил, что во многих районах провинции по распоряжению министерства внутренних дел были проведены поквартирные проверки. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Хотя он сказал, что целью этой проверки является сбор оружия и обеспечение безопасности, источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскивают своих противников, особенно членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ряд жителей провинции сообщили Afghanistan International, что во время досмотра жители были напуганы и были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) семь дней обыскивали дома жителей Мазари-Шарифа. В первые дни проверки в этом городе проводились без участия женщин-полицейских. В Герате также проверки проводились без женщин-полицейских.

Источник сообщил телеканалу, что в Герате уже некоторое время действует группа под названием «Анонимные моджахеды», что вызывает беспокойство у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорят, что «Анонимные моджахеды» занимаются вербовкой новых членов и оснащена передовым оружием, таким как M16, M4 и приборами ночного видения.

По имеющимся данным, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате полностью осмотрели дома районов «Тонке-Марказ», « Шалбафан», «Улица ювелиров» и «Шелковый путь». Согласно сообщениям, проверки могут продолжиться.

Местные источники также сообщают о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заходят в дома в грязной обуви, ломают предметы обихода и уничтожают припасы.