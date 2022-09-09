Денис Абрамов,
9 сентября 2022, 16:15 — REGNUM Сегодня в здании администрации Минераловодского городского округа состоялась торжественная церемония вручения государственной награды жителю Минераловодского округа Дмитрию Горбачёву.
В апреле 2022 года Дмитрий Горбачёв отправился в Донбасс исполнить свой долг
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дмитрий Горбачёв последние годы проработал водителем в ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница». В апреле 2022 года Дмитрий отправился в Донбасс, где вступил в добровольческий отряд БАРС, в составе которого принял участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.
Дмитрий Горбачёв
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Приказом Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрию Горбачёву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.
Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Участие в награждении приняли глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельгов, военный комиссар Минераловодского городского округа и городского округа город-курорт Железноводск Виталий Султанов, друзья и близкие Дмитрия Горбачева.
Дмитрий Горбачёв
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Дмитрий Горбачёв с семьёй
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Наши земляки сегодня стойко выполняют свой воинский и гражданский долг на территории сопредельного государства, делая это мужественно и часто совершая героические поступки, что отмечают на самом высоком уровне. Поздравляю Дмитрия с заслуженной наградой и благодарю его за службу Отечеству», — отметил Вячеслав Сергиенко.