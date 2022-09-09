9 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 16:15 — REGNUM Сегодня в здании администрации Минераловодского городского округа состоялась торжественная церемония вручения государственной награды жителю Минераловодского округа Дмитрию Горбачёву.

В апреле 2022 года Дмитрий Горбачёв отправился в Донбасс исполнить свой долг Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дмитрий Горбачёв последние годы проработал водителем в ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница». В апреле 2022 года Дмитрий отправился в Донбасс, где вступил в добровольческий отряд БАРС, в составе которого принял участие в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Дмитрий Горбачёв Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО Денис Абрамов © ИА REGNUM

Приказом Президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрию Горбачёву вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга.

Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО Денис Абрамов © ИА REGNUM

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония награждения Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участие в награждении приняли глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельгов, военный комиссар Минераловодского городского округа и городского округа город-курорт Железноводск Виталий Султанов, друзья и близкие Дмитрия Горбачева.

Дмитрий Горбачёв Денис Абрамов © ИА REGNUM

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония награждения Дмитрия Горбачёва орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дмитрий Горбачёв с семьёй Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Наши земляки сегодня стойко выполняют свой воинский и гражданский долг на территории сопредельного государства, делая это мужественно и часто совершая героические поступки, что отмечают на самом высоком уровне. Поздравляю Дмитрия с заслуженной наградой и благодарю его за службу Отечеству», — отметил Вячеслав Сергиенко.