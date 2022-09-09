Уфа, , 14:58 — REGNUM На строительство узла глубокой доочистки сточных вод Учалинского горно-обогатительного комбината в Башкирии намерены направить около 1,6 млрд рублей. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Карьер (сс) James St. John

Сообщается, что глава республики Радий Хабиров посетил этот комбинат во время поездки в Учалинский район.

Отмечается, что на предприятии реализуют масштабные инвестиционные проекты в сфере экологии и расширения производственной базы. Одним из них является строительство узла глубокой доочистки сточных вод (это вторая очередь очистных сооружений промышленных сточных вод Учалинской промышленной площадки).

По словам начальника отдела капитального строительства комбината Марата Кинжебаева, объём инвестиций в данный проект составит около 1,6 млрд рублей. Работы намерены завершить к 2025 году.

Сообщается, что после многоступенчатой очистки вода будет соответствовать необходимым показателям для рыбохозяйственного назначения. При этом производительность очистных сооружений составит 25 тысяч куб. метров в сутки.

Отмечается, что свыше 1,5 млрд рублей руководство предприятия направило на возведение комплекса пастового сгущения хвостов обогащения.

«Он предусматривает переработку отходов обогатительной фабрики в пастообразный продукт, с помощью которого проводят рекультивацию чаши отработанного Учалинского карьера. Её объём — почти 14 тысяч куб. метров. Благодаря этой технологии также планируют оптимизировать оборотное водоснабжение обогатительной фабрики», — сообщает пресс-служба.

По словам Хабирова, сейчас идёт заполнение отработанного Учалинского карьера.

«Это позволит нам избежать ситуации, которая несколько лет назад произошла в Сибае. Там в своё время, к сожалению, не приняли нужные решения по отработанному карьеру», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что самым крупным инвестиционным проектом Учалинского ГОКа является строительство подземного рудника для разработки Ново-Учалинского месторождения медноколчеданных руд. Работы на объекте намерены завершить к 2030 году. При этом капитальные затраты на строительство составят 40 млрд рублей.

Напомним, что на Учалинском ГОКе добывают медь, цинк, другие металлы.