Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Рейтинговое агентство Moody’s поставило под сомнение способность Сальвадора выплатить свой государственный долг. Об этом пишет Prensa Latina.

Американское рейтинговое агентство заявило, что Сальвадор находится на самом низком уровне кредитной шкалы, и отметило, что выкуп облигаций собственного долга правительством президента Найиба Букеле технически является дефолтом по выплате долга, поскольку они покупаются со скидкой.

В этой связи Хайме Ройше, вице-президент Moody’s по кредитам, пояснил, что по рейтингу риска Сальвадор находится ниже Венесуэлы и Аргентины, при этом он считает, что выкуп облигаций 2023 и 2025 годов будет означать дефолт.

В своих заявлениях для СМИ Ройше отметил, что дефолт страны принесет огромные убытки и еще больше осложнит местную экономику.