Вашингтон, 9 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Рейтинговое агентство Moody’s поставило под сомнение способность Сальвадора выплатить свой государственный долг. Об этом пишет Prensa Latina.

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Американское рейтинговое агентство заявило, что Сальвадор находится на самом низком уровне кредитной шкалы, и отметило, что выкуп облигаций собственного долга правительством президента Найиба Букеле технически является дефолтом по выплате долга, поскольку они покупаются со скидкой.

В этой связи Хайме Ройше, вице-президент Moody’s по кредитам, пояснил, что по рейтингу риска Сальвадор находится ниже Венесуэлы и Аргентины, при этом он считает, что выкуп облигаций 2023 и 2025 годов будет означать дефолт.

В своих заявлениях для СМИ Ройше отметил, что дефолт страны принесет огромные убытки и еще больше осложнит местную экономику.