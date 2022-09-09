Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Имя петербургского блогера Юрия Хованского исключено из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга, это следует из информации с сайта этой федеральной службы.

KirillSorokin Юрий Хованский

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июле текущего года было прекращено уголовное дело Хованского о публичном оправдании терроризма.

Хованский стал фигурантом уголовного дела из-за исполненной в 2018 году песни о теракте «Норд-Ост» 2002 года. После возбуждения в 2021 году уголовного дела блогер провел пять месяцев в СИЗО, а до решения суда в июле 2022 года находился под запретом определённых действий.