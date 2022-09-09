Москва, , 14:54 — REGNUM Основные риски введения потолка цен связаны с тем, что ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат введение ценового потолка даже в ущерб собственной экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Цена на газ

«В таком случае добыча нефти может значительно сократиться, а учитывая то, что РФ добывает по 10 млн баррелей в сутки, это значительная потеря рынка нефти, даже если будут сняты санкции с Ирана и Венесуэлы, которые вместе добывают меньше 6 млн баррелей в сутки.

С газом ситуация похожая. Введение потолка цен на газ может спровоцировать прекращение поставок «голубого топлива» в Европу.

Что касается цен, то сейчас они крайне волатильны, еще две недели назад цены превышали $3200 за тысячу кубометров, а сейчас уже ниже $2200 за тысячу кубометров.

Это связано с 82% заполненностью хранилищ в Европе, что дает шанс на то, что ЕС сможет пережить зиму минимизируя потери. Скорее здесь можно говорить о том, что цены на газ вряд ли вернутся к уровням ниже $2000 за тысячу кубометров.

Однако в случае если РФ прекратит поставки и через другие каналы, кроме трубопровода «Северный поток — 1», цены могут взлететь обратно к рубежам близким в $3000 за тысячу кубометров», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран Европейского союза опасаются ответных мер со стороны России в случае, если будет введён «потолок цен» на газ.

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