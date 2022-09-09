Таллин, 9 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум.

(сс) rawpixel Проценты

Европейский центробанк впервые в своей истории повысил процентную ставку сразу на 0,75 процентных пункта до 1,25%. По мнению ведущего экономиста эстонского отделения шведского банка Swedbank Тыну Мертсина, это чревато проблемами для экономики Эстонии.

Как сообщил экономист в эфире радио Vikerraadio, Центробанк Евросоюза пытается во что бы то ни стало затормозить рекордную инфляцию. Однако увеличение процентных ставок ведет к замедлению экономического роста.

«Спрос ослабевает, что, в свою очередь, замедляет экономический рост или приводит к его спаду. Поскольку страны еврозоны являются основными торговыми партнерами Эстонии, это окажет сильное негативное влияние на экономику Эстонии», — убежден он.

В Swedbank прогнозируют, что ЕЦБ повысит процентную ставку еще два раза в этом году до 1,5%, а в 2023 году она может превысить 2%. Это приведет к удорожанию жилищных кредитов.

Это означает, что если жилищный кредит суммой в 100 000 евро, взятый на 25 лет, увеличить на один процент Euribora, то ежемесячная выплата вырастет на пятьдесят евро. В случае однопроцентного Euribor ежемесячная выплата составит 469 евро, в случае двухпроцентного — 522, в случае трехпроцентного — 579 евро.