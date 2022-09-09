Джакарта, 9 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Студенты в Индонезии жгут шины во время демонстрации против повышения цен на топливо в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

OpenClipart-Vectors Протест

На месте происшествия клубился черный дым. Участники акции протеста выступили против повышения цен на топливо. Правительство Индонезии сокращает субсидии на топливо.

Демонстранты не смогли пройти к президентскому дворцу. Полиция установила баррикаду перед зданием министерства туризма и креативной экономики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетила резиденцию посла Великобритании, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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