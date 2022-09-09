Бердянск, Украина, 9 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Российская артиллерия накрыла десант киевских боевиков из 15 катеров в месте высадки во время попытки бандеровцев высадиться в Запорожской области. Об этом 9 сентября сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Как указал Рогов, около 01:00 (совпадает с мск) в ночь на 9 сентября силы специальных операций ВСУ вместе с иностранными наёмниками попытались высадиться на левом берегу Днепра в районе Каменки-Днепровской.

«Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава района Максим Губин заявил, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп, направленных киевским режимом, не смогла проникнуть на территорию Купянского района Харьковской области.