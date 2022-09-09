Чебоксары, , 14:51 — REGNUM В Чувашии расширили категорию граждан, которым будут возмещать часть затрат на газификацию индивидуальных жилых домов. В список льготников включены члены семей участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Изменения вносятся в порядок оказания отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории. Перечень льготников расширили, включив членов семей военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках Росгвардии и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции.

К членам семей военнослужащих отнесены родители (усыновители) и супруга (супруг) военнослужащих, несовершеннолетние дети (в том числе усыновлённые), а также дети в возрасте до 23 лет, которые учатся очно в образовательных организациях по очной форме обучения (за исключением таких детей, состоящих в браке).

На приобретение газоиспользующего оборудования (котёл, плита, духовой шкаф) и газового счётчика выделяется не более 20 тыс. рублей. Также не более 20 тыс. рублей может получить один заявитель на строительство сети газопотребления в пределах границ земельного участка и исполнение обязательств по договору о подключении к сети газораспределения.

Напомним, что компенсация части затрат на газификацию индивидуальных жилых домов предоставляется также труженикам тыла и ветеранам труда, детям войны, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, малоимущим и многодетным семьям, а также малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют снизить ипотечную ставку до 0,1% для участников добровольческого батальона «Атăл». Ранее добровольцам с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей увеличили размер единовременной выплаты из республиканского бюджета.

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