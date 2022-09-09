Чебоксары, 9 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Чувашии расширили категорию граждан, которым будут возмещать часть затрат на газификацию индивидуальных жилых домов. В список льготников включены члены семей участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Изменения вносятся в порядок оказания отдельным категориям граждан государственной поддержки по газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории. Перечень льготников расширили, включив членов семей военнослужащих и лиц, проходящих (проходивших) службу в войсках Росгвардии и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции.

К членам семей военнослужащих отнесены родители (усыновители) и супруга (супруг) военнослужащих, несовершеннолетние дети (в том числе усыновлённые), а также дети в возрасте до 23 лет, которые учатся очно в образовательных организациях по очной форме обучения (за исключением таких детей, состоящих в браке).

На приобретение газоиспользующего оборудования (котёл, плита, духовой шкаф) и газового счётчика выделяется не более 20 тыс. рублей. Также не более 20 тыс. рублей может получить один заявитель на строительство сети газопотребления в пределах границ земельного участка и исполнение обязательств по договору о подключении к сети газораспределения.

Напомним, что компенсация части затрат на газификацию индивидуальных жилых домов предоставляется также труженикам тыла и ветеранам труда, детям войны, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, малоимущим и многодетным семьям, а также малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируют снизить ипотечную ставку до 0,1% для участников добровольческого батальона «Атăл». Ранее добровольцам с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей увеличили размер единовременной выплаты из республиканского бюджета.