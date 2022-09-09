Брюссель, , 14:55 — REGNUM Франция поддержит меры, сдерживающие цены на газ и электричество, включая введение ценового лимита на российский трубопроводный газ. Об этом французский министр энергетических преобразований Аньес Панье-Рюнаше заявила по прибытии на внеочередную встречу глав минэнерго стран ЕС в Брюсселе.

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Министр высказалась в пользу мер, которые будут рассматриваться на встрече. В их числе механизм по установке потолка цен на спотовом рынке электроэнергии, механизм страхования контрактов по закупке газа, ограничения финансовых спекуляций на этом рынке, платформа по совместным закупкам газа.

«Мы поддержим установку потолка цены на российский трубопроводный газ, если Еврокомиссия выступит с таким предложением», — сказала Панье-Рюнаше.

Она добавила, что одни меры могут быть приняты в короткие сроки, а реализация других потребует больше времени.

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