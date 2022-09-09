Кишинёв, , 14:49 — REGNUM Кишинёв считает неправомерным установку блокпостов на въезде в города Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом говорится в заявлении Бюро по реинтеграции Молдавии.

Памятник господарю Молдавского княжества Стефану III Великому (Штефан чел Маре) в Бельцах (Молдавия) Gzt.md

Сообщается, что после перерыва возобновились встречи Единой контрольной комиссии в Бендерах. Молдавская сторона заявила, что «неправомерные» посты мешают движению, и потребовала из убрать.

«Эти провокационные действия Тирасполя, а также нежелание представителей Приднестровья выполнять основные акты миротворческой миссии на реке Днестр привели к длительному тупику в работе Комиссии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приднестровская сторона отказалась выполнять требования представителей молдавской делегации.

Напомним, в Приднестровье продолжает действовать «жёлтый» уровень террористической опасности, в рамках которого работают блокпосты. Его ввели из-за серии терактов, начавшихся в апреле. К ряду терактов, по предварительным данным, причастны молдавские силовики.

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