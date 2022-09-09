Донецк, 9 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Киевские боевики произвели обстрелы Куйбышевского района Донецка, а также населённых пунктов Новобахмутовка и Яковлевка. Об этом 9 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрелы Куйбышевского района Донецка и Новобахмутовки были зафиксированы в 14:25 (совпадает с смк) и в ходе по городу и населённому пункту было выпущено три и шесть снарядов калибра 152 мм соответственно.

Также указывается, что в 14:30 бандеровские формирования выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Яковлевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле вооруженными киевскими формированиями города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) получили ранения два мирных жителя.