Москва, , 14:47 — REGNUM Законопроект о штрафах за непредставление организациями, занимающимися операциями с денежными средства и другим имуществом, любой информации по запросу уполномоченного органа в рамках антиотмывочного законодательства внесен в Госдуму вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, поправки предлагается внести в действующую статью Кодекса об административных правонарушениях РФ 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Так, за непредставление по запросу уполномоченного органа любой имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации, предусмотренной законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предлагается установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц в законопроекте предложены штрафы от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.