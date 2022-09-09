Москва, 9 сентября 2022, 14:45 — REGNUM Ранее произошедшее высвобождение запасов в 180 млн баррелей (120 со стороны США и 60 из резервов других стран) все же не смогло остановить рост цен в среднесрочной перспективе, хоть и понизило цены до уровней ниже $100 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.
Как сообщало ИА REGNUM, США изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны.
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