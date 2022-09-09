Москва, 9 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Ранее произошедшее высвобождение запасов в 180 млн баррелей (120 со стороны США и 60 из резервов других стран) все же не смогло остановить рост цен в среднесрочной перспективе, хоть и понизило цены до уровней ниже $100 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

Philippe Put Добыча нефти

«Исходя из этого, пожалуй, стоит ожидать, что в случае высвобождения похожих объёмов и эффект будет похожим.

В прочем, если Россия сдержит свое слово, и откажется экспортировать нефть в страны, поддерживающие введение ценового потолка, то высвобождение запасов вряд ли сможет серьёзно сбить цену на черное золото», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны.

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