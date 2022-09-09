Калуга, 9 сентября 2022, 15:06 — REGNUM Программа промышленной ипотеки подразумевает новые поддержки бизнеса. С её помощью предприятиям предоставляются льготные кредиты на покупку недвижимости для промышленного производства. Об этом 9 сентября шла речь в рамках традиционного бизнес-завтрака калужского губернатора Владислава Шапши в Торгово-промышленной палате региона с представителями деловых кругов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
По информации регионального министерства экономического развития и промышленности, в настоящее время порядка 20 калужских компаний заинтересованы в промышленной ипотекой. Вместе с тем, участники встречи отметили, что программа промышленной ипотеки сейчас доступна только для покупки готовых площадей. В этой связи калужский регион планирует выйти с инициативой по предоставлению предпринимателям льготных займов и на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт уже имеющейся недвижимости.
Параметры программы промышленной ипотеки были утверждены правительством Российской Федерации по поручению президента России. Средства будут выдаваться налоговым резидентам страны, которые занимаются обрабатывающим производством, за исключением сферы производства топлива, табачных изделий, алкогольной продукции. Максимальная величина льготного кредита составила 500 млн рублей. Это позволит обеспечить приобретение до 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости, что оптимально для размещения небольшого завода либо нескольких цехов крупного предприятия. Кредиты на покупку площадок будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже — 3%.
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