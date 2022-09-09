Калуга, , 15:06 — REGNUM Программа промышленной ипотеки подразумевает новые поддержки бизнеса. С её помощью предприятиям предоставляются льготные кредиты на покупку недвижимости для промышленного производства. Об этом 9 сентября шла речь в рамках традиционного бизнес-завтрака калужского губернатора Владислава Шапши в Торгово-промышленной палате региона с представителями деловых кругов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Бизнес-завтрак губернатора Владислава Шапши в Торгово-промышленной палате региона с представителями деловых кругов Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте»

По информации регионального министерства экономического развития и промышленности, в настоящее время порядка 20 калужских компаний заинтересованы в промышленной ипотекой. Вместе с тем, участники встречи отметили, что программа промышленной ипотеки сейчас доступна только для покупки готовых площадей. В этой связи калужский регион планирует выйти с инициативой по предоставлению предпринимателям льготных займов и на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт уже имеющейся недвижимости.

Параметры программы промышленной ипотеки были утверждены правительством Российской Федерации по поручению президента России. Средства будут выдаваться налоговым резидентам страны, которые занимаются обрабатывающим производством, за исключением сферы производства топлива, табачных изделий, алкогольной продукции. Максимальная величина льготного кредита составила 500 млн рублей. Это позволит обеспечить приобретение до 10 тысяч квадратных метров производственной недвижимости, что оптимально для размещения небольшого завода либо нескольких цехов крупного предприятия. Кредиты на покупку площадок будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже — 3%.

«Мы видим, что есть определенные сложности. Они отражаются и на бюджете Калужской области, и на экономических показателях, которые будут по итогам года. Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что наш автомобильный кластер, который давал треть доходов и треть региональных промышленных продуктов, сейчас даёт сильную просадку. Мы регулярно встречаемся с руководством этих предприятий, и самое важное, что они не сдаются, они идут вперёд, ищут варианты решения проблем и сохраняют коллективы. Это самое главное», — отметил губернатор Владислав Шапша, подводя итог бизнес-завтрака.

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