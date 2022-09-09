Исламабад, 9 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Импортёры свежих фруктов из Афганистана приостановили процесс ввоза продукции из Афганистана в знак протеста против повышения таможенных тарифов в Пакистане.

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По сообщению регионального отделения агентства «Тасним», сотни грузовиков, гружённых свежими и сушёными фруктами, стоят на таможенном посту города Чаман из-за отказа импортёров платить повышенный налог — ввоз фруктов из Афганистана приостановлен.

Чиновники таможни в Чамане подтверждают, что повышение таможенных пошлин на импорт фруктов из Афганистана было санкционировано федеральным правительством Пакистана.

Как сообщает Dan News, пакистанские таможенники говорят, что более 200 грузовиков с фруктами для пакистанских импортёров въехали в таможенную зону Чамана со стороны Спинбулдака на афганской стороне и сейчас остановлены на таможне, поскольку импортёры не были готовы платить налоги по новому тарифу.

Если в ближайшие два-три дня граница не будет открыта, груз, который перевозят эти фуры, испортится.

Кроме того, с приостановкой импорта фруктов из Афганистана Пакистан столкнётся с нехваткой свежих фруктов, поскольку сады в провинциях Белуджистан, Синд и Хайбер-Пахтунхва были уничтожены недавними наводнениями.