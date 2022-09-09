Бишкек, 9 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Посольство Китая планирует предоставить олимпийским спортсменам Киргизии материальную помощь. Об этом сообщила глава китайского диппредставительства Ду Дэвэнь на встрече с министром культуры и спорта Азаматом Жаманкуловым.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам посла, на эти цели выделят 100 тысяч юаней (870 тысяч рублей).

Читайте также: Почти $1,8 млрд Киргизия задолжала Китаю

В свою очередь киргизский чиновник заявил, что власти Киргизии высоко ценят оказываемую посольством помощь и направят приоритетные предложения национального олимпийского комитета после того, как они будут определены и сформулированы.

Также участники встречи отметили, что посольство Китая на регулярной основе оказывает помощь детским музыкальным школам Киргизии — дарит им музыкальные инструменты.

Читайте также: Китай заберёт стратегические объекты Киргизии, если страна не выплатит долг