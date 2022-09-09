Прага, 9 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Франция и Германия пообещали действовать сообща, чтобы защитить граждан и компании от резкого роста цен на энергоносители, а также использовать бюджетно-налоговую политику для борьбы с рекордно высокой инфляцией, как передает агентство Reuters.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

9 сентября министр финансов Франции Брюно Ле Мэр и его немецкий коллега Кристиан Линднер продемонстрировали единство перед началом переговоров министров финансов еврозоны в Праге, заявив журналистам о своем намерении сотрудничать по вопросам финансово-экономической политики.

«Это сигнал, что Франция и Германия начинают эту встречу вместе. Это сигнал, что мы стоим плечом к плечу, не только здесь, но и в вопросах политики», — сказал Линднер.

Это обещание прозвучало через день после того, как Европейский центральный банк поднял ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов и пообещал дальнейшие повышения.

«Как министры финансов мы должны выполнять и свои обязанности, — сказал Линднер. — ЕЦБ дал сильный сигнал о необходимости борьбы с инфляцией. И это наша обязанность — бороться с инфляцией с помощью фискальной политики».

«Мы будем защищать наши домохозяйства от последствий высоких цен. Мы должны сделать то же самое для частных компаний, пострадавших от высоких цен на газ и электричество», — заявил Ле Мэр.

Франция, Германия и другие страны объявили о пакетах мер на несколько миллиардов евро, чтобы помочь бизнесу и потребителям справиться с растущей инфляцией.

Однако сами эти меры поддержки могут подстегнуть инфляцию, создав порочный круг. Министры финансов еврозоны обсудят, как координировать политику для предотвращения такого сценария.