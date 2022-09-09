Москва, 9 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. На карантине спортсменов, меняющих спортивное гражданство, будет настаивать Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом 9 сентября заявил генеральный директор организации Александр Коган.

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«ФФККР будет настаивать на стандартном карантине для каждого спортсмена, меняющего гражданство», — приводит слова Когана «Матч ТВ».

Он отметил, что рассмотрение запросов спортсменов о переходах в другие сборные осуществляется только два раза в год — в мае и декабре.

По его словам, исполком ФФККР рассмотрит заявки в декабре. Имена спортсменов, подавших их, разглашаться не будут — они станут известны, когда решение исполкома вступит в силу и будут оформлены все документы.