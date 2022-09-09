Ярославль, 9 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту поджога машин в Заволжском районе города. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Сгоревший автомобиль

«Установлено, что возгорание произошло в результате поджога. Следственным отделом ОМВД России по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путём поджога). В настоящее время полицейскими проводятся следственные, оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления», — рассказали в УМВД.

Напомним, в Заволжском районе города ночью 9 сентября загорелось несколько автомобилей у домов №19 и 25. Две машины выгорели полностью, ещё один автомобиль серьёзно пострадал. Всего от огня пострадали 7 авто.