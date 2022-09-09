Париж, , 14:44 — REGNUM Первый заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Чан Ён Чжин, находящийся с визитом в Париже, встретился 8 сентября с представителями французских компаний, входящих в Движение предприятий Франции (MEDEF). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили различные стимулы для увеличения объёмов инвестиций в экономику Южной Кореи.

Представитель Южной Кореи также попросил французских бизнесменов поддержать заявку Пусана на прово проведения Всемирной универсальной выставки World Expo 2030.

В тот же день заместитель министра встретился с представителями южнокорейских компаний, вышедших на рынок Франции.