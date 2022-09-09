Париж, 9 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Первый заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Чан Ён Чжин, находящийся с визитом в Париже, встретился 8 сентября с представителями французских компаний, входящих в Движение предприятий Франции (MEDEF). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно опубликованным данным, стороны обсудили различные стимулы для увеличения объёмов инвестиций в экономику Южной Кореи.

Представитель Южной Кореи также попросил французских бизнесменов поддержать заявку Пусана на прово проведения Всемирной универсальной выставки World Expo 2030.

В тот же день заместитель министра встретился с представителями южнокорейских компаний, вышедших на рынок Франции.