Вашингтон, 9 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Peacock опубликовал трейлер романтической комедии Meet Cute режиссёра Александра Леманна. Об этом пишет издание Rolling Stone.

Цитата из трейлера фильма Meet Cute режиссёра Александра Леманна Кейли Куоко и Пит Дэвидсон

В ролике зрителей знакомят с героиней по имени Шейла (Кейли Куоко), которая с помощью машины времени повторяет одно и то же свидание с Гэри (Пит Дэвидсон). Однако в какой-то момент путешествия девушки в прошлое приводят к неисправимым последствиям. Премьера ленты намечена на 21 сентября 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Netflix представил трейлер детектива «Достать ножи 2». Выход картины с Дэниелом Крейгом в главной роли запланирован на 23 декабря 2022 года.