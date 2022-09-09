Красногорск, 9 сентября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Тепло в Подмосковье начнут подавать в социальные учреждения уже с 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Министерство энергетики Московской области рекомендовало администрациям городских округов уже с 12 сентября начать подавать тепло в соцучреждения. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях, затем тепло станет и в квартирах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несколько подмосковных муниципалитетов уже включили отопление в школах и детсадах.