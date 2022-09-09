9 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Михаил Демурин, , 16:26 — REGNUM О смерти королевы Великобритании Елизаветы II стоит, на мой взгляд, поговорить, прежде всего, под углом зрения того, как на её уход и появление в Великобритании нового монарха реагируют в нашей стране. Меня удивило, что наш президент в своём послании в Лондон не ограничился одной протокольной фразой «примите соболезнования по случаю…» и счёл нужным добавлять какие-то ещё слова, пусть и нейтральные. На кого способна произвести впечатление такая вежливость Владимира Путина? На британскую элиту? На рядовых британцев, которым о соболезновании от президента России британские СМИ, скорее всего, не сообщат? А если бы и сообщили, то не более подходящей к сегодняшним обстоятельствам была бы короткая сухая фраза? По крайней мере, в этом случае до большего числа британцев дошло бы, что не только Лондон и большинство из них видят в России врага, но и в России понимают, что именно стараниями Великобритании спровоцирован кризис на территории б. УССР, что британцы, со злобой к России помогающие киевскому фашистскому режиму воевать с нами, — наши враги.

Противостояние России и Великобритании. Рисунок

Ещё более огорчило послание, которые по поводу кончины Елизаветы II направил королю Карлу III патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Елизавета для нашего патриарха — символ «преемственности и устойчивости многовековых исторических традиций не только для своего Отечества, но и для всего европейского континента». В отношении нашей страны, однако, напомню, это традиция никогда не прекращавшейся вражды, никогда не ослабевавшего стремления нашу страну уничтожить! И в континентальную Европу именно Лондон тянул и эту вражду, и фашистские настроения — помните в интернете кадры с зигующей Елизаветой?

Нам ли, русским, печалиться об их скорбях и утратах? Нам ли приветствовать «динамичность» (тоже из послания патриарха) враждебного нам государства? Нет и не может быть у нас никаких причин для «огромного уважения» к британскому королевскому дому, главой которого действительно долгие годы была Елизавета II. Посмотрите сериал «Корона», посвящённый правлению Елизаветы II, — в нём нашей страны нет! Нет ни СССР, ни России, ни встречи королевы с Юрием Гагариным, ни «с большой теплотой» вспоминаемого патриархом Кириллом визита Елизаветы II в Россию в 1994 году. Россия из британской истории давно вымарана, приговорена британской элитой, которую до последнего времени возглавляла Елизавета II, к небытию. Ничего тут «искренними соболезнованиями» не исправишь.

Единственное, у кого в нашей стране к британской монархии может быть «доброе» отношение, так это у политических сторонников монархизма, и то, думаю, далеко не всех. Большинству же граждан России давно понятно, что такое британская «высочайшая культура»!

Елизавета II и президент России Владимир Путин в Букингемском дворце, 24 июня 2003 года Kremlin.ru

Прочитал, что у нас планируют показывать церемонию похорон Елизаветы сразу на трёх каналах. Это отвратительно в принципе и вдвойне отвратительно в военных обстоятельствах, о которых я сказал выше. Но это одновременно говорит о том, что телевизионщики отдают себе отчёт в большом числе зевак, которые захотят потратить своё время на просмотр этого чужого для нас действа и окупить своим вниманием рекламу. Кстати говоря, интересно, будет эта трансляция, если она состоится, прерываться рекламными паузами или нет и с каким содержанием.

Захар Прилепин в своём телеграм-канале по этому поводу пишет: «Поставьте просто одну камеру посреди Изюма. Там бойцы будут подходить иногда, под звуковое сопровождение, и передавать приветы. И местные жители. И говорить, что они думают за жизнь и за Елизавету…». Верно: и просмотры будут хорошие, и толку будет больше.

Кстати, о позиции РПЦ, которую выразил патриарх. Возможно, она отчасти объясняется существованием в Великобритании Сурожской епархии Московского патриархата. Ну, да, об условиях деятельности РПЦ в Великобритании надо думать, о чувствах прихожан… Но что дал такой подход в случае с УПЦ? Помогла «деликатность» Московского патриархата в подходе к угнетению русского населения на территории б. УССР сохранить УПЦ МП в лоне матери-церкви? Удержать от поддержки фашистов? Посмотрим, что сейчас в Латвии будет, но не исключаю, что на любезное послание нашего патриарха Лондон вскоре отреагирует переводом Сурожской епархии тоже в свой марионеточный «Константинопольский», а фактически — Стамбульский патриархат.

Вернёмся к Елизавете II. Умерла и умерла. Пришёл новый монарх и пришёл. России до этого должно быть как можно меньше дела, тем более что на практической политике с учётом того, как строится британская государственная система, всё это скажется мало. Нам надо восстанавливать самостоятельность, в том числе умственную, свой историко-культурный дух взращивать, а для этого необходимо от всего чужого и чуждого избавляться. В том числе — и от почитания враждебной России и русским британской королевской семьи.