Прага, , 14:39 — REGNUM НАТО не ищет конфронтации с Россией и не угрожает ей. Об этом 9 сентября заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой в Праге.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

«Честно скажу, НАТО не ищет конфронтации с Россией, не угрожает России, но наш оборонительный союз будет защищать каждый дюйм территории альянса», — заявил Остин.

На вопрос о сроках окончания конфликта на территории бывшей УССР он ответил, что сейчас опасно делать какие-либо предсказания. По его словам, целью НАТО на сегодняшний день является поддержка киевского режима.

Напомним, ранее Москва неоднократно подчеркивала агрессивный характер НАТО и его нацеленность на конфронтацию. Это подтверждается поставками киевскому режиму вооружений на миллиарды долларов.

Читайте также: Небензя обвинил НАТО в руководстве действиями Киева на поле боя