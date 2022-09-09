Вашингтон, 9 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) написало в «Твиттере», что более 24 миллионов человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Тысячи людей в Афганистане страдают от голода и стихийных бедствий (землетрясений и наводнений) и нуждаются в срочной помощи, чтобы пережить зиму», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, несмотря на критическую ситуацию, до сих пор предоставлено только 42% суммы, запрошенной для помощи Афганистану.

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Согласно заявлению УКГВ, 19 миллионов человек в Афганистане сталкиваются с отсутствием продовольственной безопасности, 25 миллионов человек живут в нищете, 5,8 миллиона человек являются внутренне перемещёнными лицами, а тысячи домов были повреждены в результате в результате наводнений и землетрясений.

Управление также предупреждает, что миллионы афганцев нуждаются в еде, тёплой одежде и крове, чтобы пережить наступающую зиму.