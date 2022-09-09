Москва, 9 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Ставка ЕЦБ по депозитам впервые за 11 лет перешла в положительную зону. Решение в целом было ожидаемо рынком, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

JIP Европейский центральный банк

«Более того, ЕЦБ в релизе пообещал продолжить повышение ставок на следующих нескольких заседаниях (на пресс-конференции К. Лагард пояснила, что это может быть от двух до пяти заседаний), в зависимости от выходящих экономических данных и прогнозов.

Центробанк объясняет мотивы своего решения — инфляция в еврозоне остается слишком высокой (в августе она достигла рекордных за всю историю валютного союза 9,1% г/г) и, вероятно, останется выше целевого показателя (2%) в течение длительного периода.

Ускоренное повышение ставок, которые пока соответствуют стимулирующей ДКП и, по словам главы ЕЦБ Лагард, «еще далеки до нейтрального уровня» регулятор считает необходимым, чтобы ослабить избыточный спрос, предотвратить устойчивый сдвиг вверх инфляционных ожиданий и в итоге обеспечить оперативный возврат инфляции к 2%-у целевому показателю.

Хотя, как подтвердила Лагард, ЕЦБ не таргетирует курс евро, его ослабление к доллару до 20-летнего минимума также «подпитывает» инфляцию.

В условиях ускоренного повышения ставок со стороны ФРС, ЕЦБ неявно пытается следовать за американским центробанком, чтобы сдержать дальнейшее увеличение дифференциала (разрыва) между процентными ставками в США и еврозоне, которое и способствовало ослаблению евро.

Также, возможно, что ЕЦБ старается пройти основной путь повышения ставок поскорее, пока экономика не вошла в рецессию. До конца года предстоят еще два заседания ЕЦБ — в октябре и декабре. Скорее всего, что ставка по депозитам может быть повышена до конца года до 1,75-2%.

ЕЦБ существенно повысил прогнозы инфляции – в текущем году до 8,1% (июньский прогноз 6,8%), в следующем году - до 5,5% (июньская оценка 3,5%), в 2024 году - до 2,3% (июнь – 2,1%). ЕЦБ объясняет это резким удорожанием энергоресурсов, усилившимся после прекращения поставок газа Газпромом по «Северному потоку - 1», ростом цен на продовольствие, постепенным распространением роста энергозатрат на другие отрасли экономики, эффектом от ослабления курса евро.

Одновременно ухудшились прогнозы экономической активности – ЕЦБ ожидает стагнацию в оставшийся период до конца текущего года и в 1Q23 г, впрочем, прогноз на текущий год повышен за счет неплохой динамики 1П22. Согласно новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2022 году увеличится на 3,1% (июньская оценка 2,8%), а в 2023 году рост резко замедлится - до 0,9%, и в 2024 год ожидается его некоторое ускорение - до 1,9%.

По словам К. Лагард, в базовом сценарии ЕЦБ не ждет рецессии в еврозоне (чего ждут сейчас многие экономисты), но в неблагоприятном сценарии, при полном прекращении поставок российского газа и невозможности их компенсировать из других источников, центробанк все же ждет рецессию в будущем году (-0,9%).

Ситуация для ЕЦБ осложняется несколькими факторами. Первый -запаздывание с началом повышения ставок, из-за чего сейчас приходится поднимать их более резко и все равно они остаются слишком низкими с учетом текущей инфляции.

Второй - по оценке К. Лагард, в отличие от США, где инфляция вызвана в основном факторами спроса (избыточное стимулирование экономики после пандемии), в еврозоне она связана прежде всего с факторами предложения (рост цен на газ, электричество, продовольствие).

К сожалению, центробанк не имеет возможности повлиять на инфляцию, вызванную ограничениями со стороны предложения, а может лишь подавлять спрос, чтобы привести его в равновесие с предложением. А это увеличивает риски рецессии.

Третий - экономическое состояние и долговая нагрузка стран еврозоны распределены неравномерно и рост доходностей долговых бумаг вследствие антиинфляционной политики ЕЦБ грозит рисками финансовой стабильности странам и заемщикам с высокой долговой нагрузкой (прежде всего, странам южной Европы).

ЕЦБ предпринимает меры для решения этой проблемы, гибко реинвестируя средства от погашения облигаций в рамках завершившейся антикризисной программы PEPP, а в июле объявил новый антикризисный механизм (Transmission Protection Instrument, TPI) «с целью противодействия нежелательной беспорядочной рыночной динамике, которая создает серьезную угрозу трансмиссии монетарной политики по всем странам еврозоны».

Однако этому механизму, возможно, еще придется пройти тестирование на практике, а в целом экономическая слабость еврозоны вряд ли позволит ЕЦБ повышать ставки такими же темпами, как это делает сейчас ФРС США», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕЦБ впервые за всю историю повысил три свои процентные ставки на 75 б. п. — базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 1,25%, ставка по депозитам — до 0,75%, ставка по маржинальным кредитам — до 1,5%. Таким образом, впервые за 11 лет ставка ЕЦБ по депозитам перешла в положительную зону.

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