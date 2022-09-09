Гавана, , 14:35 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил официальный траур по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II в возрасте 96 лет. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на кубинское телевидение.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эта мера будет действовать с 6:00 до полуночи 9 сентября, и в течение этого времени государственный флаг должен быть приспущен на государственных зданиях и военных учреждениях.

Издание Granma отмечает, что Елизавета II поддерживала уважительные отношения с Кубой и способствовала расширению связей между странами и народами.