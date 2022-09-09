Самара, , 14:39 — REGNUM 1,240 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию за восемь месяцев 2022 года в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин в своем телеграм-канале.

Строительство жилья Pixabay.com

Министр сообщил, что с января по август 2022 года в области было сдано 1,240 млн кв. метров жилья, что составляет 66% от плана. Это на 105 тысяч кв. метров больше чем к аналогичному периоду 2021 года.

Он также напомнил, что в прошлом году в Самарской области перевыполнили план по вводу жилья.

«Рассчитываем, что по итогу года также покажем хорошие результаты», — сообщил Плаксин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области намерены ввести в эксплуатацию 1,876 млн кв. метров жилья.