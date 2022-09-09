Ростов-на-Дону, , 14:34 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Севастополя — участника структурного подразделения запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 9 сентября в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Как установлено, Яшар Ш. в интересах террористической организации осуществлял скрытую пропагандистскую работу среди населения, изучал и хранил у себя дома идеолого-пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде