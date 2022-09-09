Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Уровень распространения алкоголизма в Санкт-Петербурге за минувшие два года снизился на 10%, вместе с тем ежегодно от алкоголизма проходят лечение более 600 тыс. человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 9 сентября главный внештатный специалист психиатр-нарколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, главный врач Городской наркологической больницы Дмитрий Константинов.

Алкоголизм. Последствия Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его словам, средняя продолжительность жизни человека, употребляющего алкоголь — 55 лет. По итогам 2021 года, распространённость алкоголизма, в том числе алкогольный психоз, в Петербурге ниже, чем по России — 384,8 случая на 100 тыс. человек населения против 810,21 на 100 тыс. человек населения в среднем по РФ.

«По итогам первого полугодия 2022 года под диспансерным наблюдением находится 18 501 тыс. пациент с диагнозом синдром зависимости от алкоголя, это сформировавшееся заболевание. 1137 пациентов — с диагнозом употребление алкоголя с вредными последствиями, из них 558 — женщины», — добавил Константинов.

Помимо взрослых от алкогольной зависимости получают лечение четыре несовершеннолетних, им поставлен диагноз «синдромом зависимости от алкоголя» и 138 несовершеннолетних с диагнозом «пагубное употребление алкоголя с вредными последствиями».

«Ежегодно в наркологической больнице проходят лечение порядка 600,5 тыс. человек. В первом полугодии этого года прошли порядка 3300 человек», — заметил специалист.