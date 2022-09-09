Париж, , 14:33 — REGNUM Комиссия по регулированию энергетики начала процедуру против поставщика из-за подозрений в перепродаже по высоким ценам ядерной энергии, дешево закупленной у крупнейшей государственной энергетической компании Франции, сообщает Le Figaro.

Электроэнергия ИА REGNUM

Независимый орган под председательством бывшего министра Эммануэль Варгон подозревает поставщика в том, что компания покупала атомную электроэнергию и перепродавала ее на рынках по более высокой цене. С обвинениями компания, чье название не разглашается, не согласна.

Расследование может привести к передаче дела в комитет по разрешению споров и санкциям. В конце августа комиссия объявила об усилении надзора за рынком, призвав поставщиков «к ответственному поведению» в разгар резкого роста цен на топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный секретарь по вопросам развития, франкофонии и международных партнерств при министре иностранных дел Франции Хрисула Захаропулу находится с визитом в Индонезии с 7 по 9 сентября.

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